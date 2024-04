Liverpool verliest in vier dagen tijd op twee fronten op Anfield

Het is een sportieve rampweek voor Liverpool. De Reds werden afgelopen donderdag op Anfield overklast door Atalanta in de Europa League (0-3) en vandaag ging Liverpool in eigen huis onderuit tegen Crystal Palace in de Premier League: 0-1.

Daarmee zag Liverpool de kansen op nog twee prijzen in het laatste seizoen van coach Jürgen Klopp in vier dagen danig slinken. In februari van dit jaar leidde Klopp zijn team wel naar winst in de League Cup, ten koste van Chelsea.

Manchester City pakte zaterdag de koppositie in de Premier League door een 5-1 zege op Luton Town en Liverpool had de eerste plaats met een zege vandaag in ieder geval voor even kunnen overnemen. Arsenal speelt vandaag om 17.30 uur tegen nummer vier Aston Villa.