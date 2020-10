Huurling Danilo ontpopt zich in Twente als spits die Ajax ook kan gebruiken

Hij groeide op tussen de wapens en drugs in São Paulo, vertrok voor een voetbalcarrière naar het bruisende Amsterdam en vindt momenteel de rust in Hengelo. Danilo Pereira da Silva, voetbalnaam Danilo.

"Nog niet veel mensen zullen me kennen", zegt de 21-jarige Danilo in alle bescheidenheid. "Maar nu ik hier bij Twente lekker kan voetballen, kan ik mijn potentieel laten zien en denk ik dat mensen me snel gaan leren kennen", voegt hij eraan toe.

Hij is een van de uitblinkers in het goed presterende FC Twente van trainer Ron Jans. Sinds de start van het seizoen komt de naam van de Braziliaanse spits steeds vaker langs in de samenvattingen van de eredivisie bij Studio Sport.

Ajax werd uitgeschakeld, maar wist nog wel te winnen in Amsterdam. Danilo kreeg, mede vanwege een flinke lijst afwezigen, een basisplaats en scoorde direct. Dit seizoen was het uitzicht op speeltijd nihil en dus lag een uitleenbeurt voor de hand.

"Bij Twente sta ik in de basis. Dat helpt me verder als prof. Ik zie het ook niet als een stap terug. Ik geloof in een mooie toekomst voor mezelf, ben ambitieus en kan hier steeds beter worden."

Twente-trainer Ron Jans toont zich in zijn nopjes met de jongeling. "Wij wisten dat Danilo voor ons een interessante aanvaller zou kunnen zijn. In deze fase van zijn carrière heeft hij dit podium nodig. Hij doet het erg goed en heeft mij verbaasd met zijn werklust. Het is ook nog eens een prettige jongen in de groep."

Lekker rustig in Hengelo

Jans blij, Twente blij en Danilo blij. Samen met zijn vriendin heeft hij zijn woning in Amsterdam ingeruild voor een huis in Hengelo. "Het is een heel rustige stad, dus we kijken vaak thuis een filmpje of we spelen met de honden."

Wie bang is dat Danilo, die in Brazilië iets meer rumoer om zich heen gewend is, zich zal vervelen, komt bedrogen uit. "We leven een heel normaal leventje hier, lekker rustig!"