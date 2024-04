Prinsjesdag op de schop: artiesten, foodtrucks en openstelling paleizen

Opening van het parlementaire jaar

Prinsjesdag is opening van het parlementaire jaar en valt altijd op de derde dinsdag van september. Het is een ceremoniële bijeenkomst met allerlei traditionele elementen, zoals de rijtoer van leden van het Koninklijk Huis in de Glazen Koets van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg (vanwege de renovatie is de Ridderzaal op het Binnenhof onbereikbaar).

In een gezamenlijke vergadering van de Eerste en Tweede Kamerleden leest koning Willem-Alexander de Troonrede voor. Na terugkomst op Paleis Noordeinde volgt de balkonscène, waar de koning, zijn vrouw Máxima en zijn twee meerderjarige dochters Amalia en Alexia korte tijd naar het publiek zwaaien.

De eerste Prinsjesdag waar het staatshoofd de Troonrede voorleest was op 2 mei 1814. In de Troonrede staan de kabinetsplannen voor het nieuwe jaar.