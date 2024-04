Tsitsipas wint voor derde keer in vier jaar masterstoernooi Monte Carlo

Stefanos Tsitsipas is voor de derde keer in vier jaar winnaar geworden van het masterstoernooi in Monte Carlo. De Griek, die ook in 2021 en 2022 de beste was op het Monegaske gravel, versloeg in de finale Casper Ruud met 6-1, 6-4.

De 25-jarige Tsitsipas veroverde in zijn 28ste ATP-finale zijn elfde titel. Zijn laatste finale en titel was echter alweer negen maanden geleden.

De Griek was oppermachtig in de eerste set. Hij zette Ruud geregeld vast in diens backhandhoek, om dan met een mooie forehandwinner het punt te maken. In de spannende tweede set waren de rally's langer en intenser. Na breekkansen over en weer sloeg Tsitsipas op 5-4 toe.