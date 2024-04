Morgen stevige buien verwacht, zware windstoten en mogelijk onweer en hagel

Weervrouw Willemijn Hoebert:

"We krijgen even een pauze in het zomerse en vrij zachte lenteweer dat we gehad hebben. Dankzij een aanhoudende noordwestenwind liggen de maxima komende week rond een graad of 10, en op maandag en ook dinsdag is er kans op pittige buien.

Vanaf woensdag neemt het aantal buien wel wat af, maar het blijft voorlopig wisselvallig en vrij koud voor de tijd van het jaar. Later in de week is er tijdens een enkele nacht ook kans op vorst aan de grond.

Heel bijzonder is dit allemaal niet. We hebben niet voor niks dat bekende spreekwoord: "April doet wat-ie wil." Als de wind in april uit het zuiden komt, is de kans groot dat we lenteweer hebben met vrij hoge temperaturen. Maar komt de wind uit het noordwesten, dan heb je behalve een compleet ander weertype ook andere temperaturen. Dus je T-shirt kan voorlopig weer in de kast, en pak je jas er maar weer bij."