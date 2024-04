Niet topfavoriet Van der Poel, maar Pidcock wint Amstel Gold Race

De laatste van Van Vliet

De Amstel Gold Race van dit jaar was een bijzondere voor koersdirecteur Leo van Vliet. Sinds 1996 is hij de baas van de Limburgse voorjaarsklassieker, maar na dit jaar staat hij de organisatie bijna helemaal af aan Flanders Classics.

De Belgische organisatie neemt vanaf 2026 volledig de Amstel Gold Race in eigen handen. In 2025 en 2026 organiseren Van Vliet en Flanders Classics de koers samen. En na die tijd? Het is nog niet duidelijk wie Van Vliet opvolgt als koersdirecteur. Maar één ding is zeker. "Er komt geen Belgische Leo", verzekert Van Vliet.