Wiebes zag Gold Race-winnares Vos niet en juichte te vroeg: 'Heel dom'

Wiebes: "Longo Borghini ging aan, toen zat ik al links van haar wiel. Ze gooide me zowat de hekken in, maar op een of andere manier heb ik me erdoor kunnen wurmen. Daardoor had ik te veel de focus op rechts, waardoor ik Marianne niet zag aankomen", verklaarde Wiebes schuldbewust.

"Ik weet dat ik tot de lijn moet sprinten. Normaal doe ik dat allemaal wel, maar Marianne kwam als een verrassing voor me."

Vos leeft met Wiebes mee

Vos voelde mee met haar jongere landgenote. "Het is natuurlijk gewoon ontzettend balen voor Lorena", begon de winnares, die de Amstel Gold Race ook in 2021 won.

In volle sprint zag Vos wel dat Wiebes haar handen in de lucht stak, maar toen was de ervaren renster nog niet klaar. "Ik was gewoon nog aan mijn sprint bezig. Ik dacht: ik moet tot de streep, tot de streep, tot de streep."