Wiebes juicht te vroeg, Vos sprint naar winst in ingekorte Amstel Gold Race

Marianne Vos heeft een flink ingekorte editie van de Amstel Gold Race voor vrouwen gewonnen. De renster van Visma-Lease a Bike drukte haar wiel net iets eerder over de streep dan Lorena Wiebes, die haar armen al in de lucht had omdat ze dacht dat ze won.

Een ongeluk met een politieagent op een motor, die voor de koers uitreed, veranderde het karakter van de Nederlandse klassieker compleet. De wedstrijd lag door het voorval een uur stil en moest worden ingekort, waardoor ook een aantal steile hellingen werd overgeslagen.

Vijftig kilometer korter, minder hellingen

De rensters reden na de onderbreking alleen nog drie lokale ronden, goed voor 55 kilometer en negen hellingen. De wedstrijd, die oorspronkelijk 157 kilometer lang zou zijn, werd zo ruim 50 kilometer korter dan gepland.

In die korte, explosieve finale bleef er na de laatste beklimming van de Cauberg een groep van twintig rensters over. Zij sprintten om de winst. De razendsnelle Wiebes had de beste papieren en leek voor het eerst naar de winst te sprinten in Berg en Terblijt. Maar de 25-jarige renster juichte te vroeg. Na de finish was ze in tranen.