Heerenveen verslaat Heracles en boekt eerste zege in zes wedstrijden

sc Heerenveen heeft zijn eerste zege in zes duels geboekt en blijft zodoende in de race voor de play-offs om Europees voetbal. De nummer tien won met 2-0 bij nummer dertien Heracles Almelo.

Heracles begon veelbelovend aan de wedstrijd en had veruit het meeste balbezit. Maar afgezien van twee knappe afstandsschoten van Bryan Limbombe en Jizz Hornkamp leverde dat geen grote kansen voor de thuisploeg op.

Tegen de verhoudingen in, want Heerenveen was nog nauwelijks aan de bal geweest, werd het in de negende minuut al 0-1 voor de bezoekers uit Friesland.

Dat doelpunt had Heerenveen vooral te danken aan Heracles-verdediger Sven Sonnenberg, die de bal ongelukkig op zijn scheenbeen kreeg. Ché Nunnely kon profiteren en schoot de bal achter doelman Michael Brouwer.

Vlak voor rust maakte Sonnenberg zijn foutje die tot de 0-1 leidde bijna goed. Hij verlengde met de buitenkant van de schoen een vrije trap van Ajdin Hrustic richting het doel, maar zag de bal op de lat stuiten.

Tweede helft komt laat op gang

Na rust duurde het even totdat er weer wat te beleven viel in Almelo. Vooral Heerenveen creëerde kansen. Eerst kon invaller Espen van Ee uithalen vanaf de rand van het strafschopgebied en vervolgens vuurde Thom Haye op doel, maar beide keren was Heracles-doelman Brouwer alert.

Aan de andere kant werd tot twee keer toe een treffer van Mohammed Sankoh afgekeurd wegens buitenspel en hielp Hornkamp een grote kans om zeep door de bal net naast te schieten.

Pelle van Amersfoort zorgde in de 88ste minuut voor de beslissing in de wedstrijd.