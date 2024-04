Notre-Dame in Parijs is bijna klaar, vijf jaar na verwoestende brand

Renovatie onder tijdsdruk

De torenspits is grotendeels herbouwd en reikt weer tot 96 meter hoogte. Stellages en steigers worden beetje bij beetje weggehaald. Over acht maanden, op 8 december, gaan de deuren weer open voor het publiek.

Het is een mirakel, zeggen sommigen: de bouw van de kathedraal begon in het jaar 1163 en duurde maar liefst 200 jaar. En nu is het kerkgebouw in slechts vijf jaar in oude luister hersteld.

"De Notre-Dame is natuurlijk niet helemaal afgebrand. Een deel van het dak, van de gewelven en van het houtwerk moest herbouwd worden. De stenen muren zijn vrijwel geheel blijven staan. Dus het was te doen binnen vijf jaar", vertelt architectuurhistoricus Mathieu Lours. Hij is verbonden aan de Universiteit van Cergy-Pontoise en geldt in Frankrijk als een van dé specialisten als het gaat om de bouw van kerken en kathedralen.

"Wat enorm heeft geholpen is dat Macron die deadline van vijf jaar heeft genoemd. Dat zette de renovatie onder tijdsdruk en zorgde ook dat sommige logistieke zaken snel konden worden geregeld, want de president wilde het zo. En niet onbelangrijk: er was genoeg geld."

Brandende peuk

Meteen al na de brand stroomden de giften binnen. Inmiddels staat de teller op 846 miljoen euro aan donaties, afkomstig van 340.000 personen en instellingen uit 150 landen. Dat is ruim voldoende. De kosten van het herbouwen van de Notre-Dame worden geschat op zo'n 700 miljoen euro. Geld dat over is zal "bij de Notre Dame blijven", zeggen ingewijden. Het kan gebruikt worden voor extra bouwwerkzaamheden.

Eén van de innovaties in de Notre-Dame is de uitgebreide nieuwe brandinstallatie. Justitie weet nog steeds niet precies wat de oorzaak is geweest van de brand vijf jaar geleden kortsluiting, een brandende peuk: alles kan, maar een herhaling moet hoe dan ook worden voorkomen.

Onder het nieuwe houten dak worden van voor tot achter sprinklerinstallaties aangelegd. Er zijn moderne rook- en brandmelders en warmtecamera's geïnstalleerd en er worden twee brandwerende muren gebouwd om overslaan van het vuur te voorkomen.