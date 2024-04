Vanavond op tv: Israël slaat grote Iraanse aanval af • Komt Israël met een tegenreactie? • Iran dreigt met tweede aanval

Escalatie in het Midden-Oosten

Israël heeft een grote aanval van Iran bijna volledig afgeslagen. Ook bondgenoten in Irak en Jemen droegen bij aan de Iraanse aanval. De spanning in het Midden-Oosten was de laatste dagen verder opgelopen naar aanleiding van een Israëlisch bombardement op het Iraanse consulaat in Damascus. Als Israël met een vergeldingsactie komt of als de Verenigde Staten zich met het conflict gaan bemoeien, zal Iran opnieuw aanvallen.

Internationaal dringen landen er bij de strijdende partijen op aan om verdere escalatie te voorkomen. VN-chef António Guterres spreekt van "een reëel gevaar dat dit conflict in de hele regio escaleert" en roept op tot terughoudendheid. De Amerikaanse president Joe Biden wil later vandaag overleg met de leiders van de G7 om met een unanieme diplomatieke reactie te komen. Publiekelijk herhaalde hij zijn "rotsvaste steun" voor Israël.

We bespreken de ontwikkelingen vanavond met onze correspondenten in Israël en de Verenigde Staten. In de studio praten we verder over de achtergronden van het conflict en kijken we naar mogelijke scenario's.