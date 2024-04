Nageeye wint voor tweede keer marathon van Rotterdam in Nederlands record

Ashete Bekere was de snelste vrouw in Rotterdam. De Ethiopische won in 2.19.30. Lange tijd liep Bekere ruim een minuut onder het schema van het parcoursrecord, dat al sinds 2012 op naam is van haar landgenoot Tiki Gelana, maar in de laatste kilometers werd het hoge tempo haar te machtig.

Luijten Nederlands kampioen

Achter Bekere prolongeerde Anne Luijten haar Nederlandse titel met een tijd van 2.28.46. Luijten, net als Nageeye al zeker van deelname aan de olympische marathon in Parijs, liep van begin af aan ruim voor Jill Holterman, de tweede Nederlandse in Rotterdam.

Holterman hoopte zich nog in de strijd om de drie Nederlandse olympische tickets te mengen, maar kwam niet in de buurt van de benodigde 2.26.36. Sifan Hassan heeft net als Luijten al een ticket op zak, Nienke Brinkman maakt nog kans op de derde startplaats.

Kiptum

Onderaan de Erasmusbrug werd voor de start stilgestaan bij het overlijden van Kelvin Kiptum. De 24-jarige wereldrecordhouder op de marathon en zijn coach Gervais Hakizomana verongelukten in februari in Kenia. Kiptum zou starten in Rotterdam, waar hij voor een nog scherpere tijd zou gaan en binnen twee uur wilde finishen.

De weduwe van Kiptum was zondag eregast in Rotterdam, waar na een minuut stilte ruim 17.000 deelnemers aan de klassieke afstand begonnen. Veel lopers droegen een herdenkingslintje ter ere van Kiptum, het voor hem gereserveerde startnummer 1 bleef uit de race.