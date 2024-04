Dirigent Edo de Waart: 'Ik ben vrij van de druk van het moeten'

Terugkijkend op zijn carrière spreekt De Waart nog steeds met bevlogenheid. "Het geweldige van het muziek maken is dat je de handen optilt en ze neer doet. En er is klank. Dat is zo iets onvoorstelbaar. Daar ben ik ook om gaan dirigeren. Om deel te zijn van dat proces."

Begonnen als hoboïst en al snel onderdeel van het Koninklijk Concertgebouworkest, lag er voor hem een grote rol weggelegd in het Nederlandse en internationale muziekleven. Zo was De Waart niet alleen chef-dirigent in Nederland, maar ook van diverse orkesten in Amerika, Australië, Hongkong en Nieuw Zeeland.

Dienstbaar

Zijn voormalig assistent Lawrence Renes, ook dirigent, heeft niets dan bewondering voor de vakkundigheid van De Waart en ziet in hem nog steeds zijn belangrijkste leermeester. "Ik ben zo dankbaar voor alles wat hij mij gegeven heeft. Hoe je met een orkest werkt, hoe je repetities indeelt, hoe je muziek maakt, hoe je met mensen spreekt."

Renes zegt dat De Waart zich altijd in dienst heeft gesteld van de muziek. "En dienstbaar aan de orkesten waarmee hij heeft gewerkt. Dat is wat hem altijd heeft gedreven: het muziek willen maken. Met mensen voor mensen."

'Het deed geen pijn'

Daarom had het Radio Filharmonisch Orkest ook heel graag een mooi afscheid willen organiseren. "Ik vind het heel jammer en verdrietig dat wij dat prachtige afscheid nu geen vorm hebben kunnen geven", zegt Godwaldt. "Dat was heel mooi geweest, als we dat hadden kunnen doen."

Maar het afscheid was er dus ineens al deze week. "Het deed geen pijn", zegt De Waart. "Ik had ook niet het gevoel dat ik moest huilen - al huil ik makkelijk nu ik ouder word - maar er was geen verdriet. Ik heb een fantastisch leven gehad. Toen ik gisteren wakker werd, dacht ik: ik ben vrij. Vrij van de druk van het moeten zijn."