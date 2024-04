Nog geen olympisch ticket voor 3x3-basketbalsters na nederlaag in halve finales

De Nederlandse 3x3-basketbalsters zijn er bij het eerste olympisch kwalificatietoernooi in Hongkong niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van Parijs. Later dit voorjaar krijgt Oranje nog twee kansen.

Noor Driessen, Loyce Bettonvil, Janis Boonstra en Julia Jorritsma hadden het toernooi in Hongkong moeten winnen, maar het team strandde in de halve finales. Daarin was Polen duidelijk beter. Oranje ging met 20-12 onderuit.

Als regerend Europees kampioen was Nederland (achtste op de wereldranglijst) op papier favoriet in het duel met Polen, de nummer elf van de wereld. Maar Oranje kwam nooit goed in de wedstrijd en werd bij vlagen weggespeeld door Polen.

De Nederlandse mannen spelen om 10.55 uur hun halve finale tegen regerend olympisch kampioen Letland.