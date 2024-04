Nog geen olympisch ticket voor 3x3-basketbalploegen na nederlagen in halve finales

De Nederlandse 3x3 basketbalteams zijn er bij het eerste olympisch kwalificatietoernooi in Hongkong niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van Parijs.

Voor de winnaars van het toernooi in Hongkong ligt een olympisch ticket klaar, maar beide Nederlandse teams strandden in de halve finales. De vrouwen verloren kansloos met 20-12 van Polen, de mannen gingen in overtime nipt onderuit tegen olympisch kampioen Letland (15-14).

De vrouwen krijgen volgende maand nog twee kansen, de mannen spelen nog één toernooi waar ze een ticket kunnen veroveren. Mogelijk komt daar nog een tweede toernooi bij.