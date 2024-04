Bijna 20 jaar oude iDeal zet eerste stap om Europese betaalstandaard te worden

Een andere reden om de techniek te moderniseren is de nieuwe poging om iDeal over heel Europa uit te rollen. In 2010 mislukte dit nog jammerlijk. Banken in andere landen draaiden niet warm voor de Nederlandse uitvinding. Enerzijds vanwege hun onderlinge strijd, maar ook omdat zij met een gezamenlijke oplossing minder konden verdienen aan betalingen.

Maar door de onrust in de wereld keren de kansen. "In Europa is in het kader van meer soevereiniteit een grote politieke wens om een Europese betaalmanier te ontwikkelen", zegt Van Delft. "Vooral in Duitsland en Frankrijk wordt die druk sterk gevoeld."

Terwijl de Europese Centrale Bank (ECB) werkt aan een digitale euro als wapen tegen online betaalgiganten uit de Verenigde Staten en China, proberen commerciële banken het nu al met iDeal. Grote banken richtten samen het European Payments Initiative op, waar de Nederlandse banken hun iDeal bij onderbrachten.

Europa denkt aan een digitale euro. Econoom Mathijs Bouman legde bij Nieuwsuur uit wat het idee hierachter is: