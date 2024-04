Amsterdammers Eiting en Salah-Eddine terug in Arena: 'Doet pijn Ajax zo te zien'

Bij de ene club heerst een crisissfeer, terwijl de andere op weg is naar een topklassering. De verschillen tussen Ajax en FC Twente, die vanmiddag tegenover elkaar staan in de Johan Cruijff Arena, hadden bijna niet groter kunnen zijn.

Ajax beleeft een van de slechtste seizoenen uit de clubgeschiedenis en moest vorige week een historische 6-0 nederlaag slikken tegen aartsrivaal Feyenoord. FC Twente kent juist een topseizoen en stevent in volle vaart af op de derde plek, die recht geeft op de voorrondes van de Champions League.

Amsterdammers terug in hun stad

Voor Twente-spelers Anass Salah-Eddine (22) en Carel Eiting (26) wordt het een bijzonder duel. Beiden zijn geboren in Amsterdam, doorliepen de Ajax-jeugdopleiding en debuteerden ook in het eerste elftal. Een echte doorbraak bleef echter uit en inmiddels spelen ze samen voor FC Twente.

"Ik vind het moeilijk om naar Ajax te kijken", vertelt Salah-Eddine. "Dit is niet hoe Ajax hoort te zijn, of de afgelopen jaren is geweest. Het doet pijn om te zien."

Eiting is het daarmee eens, maar is positief ingesteld. "Helaas kunnen wij er nu niet veel aan doen. Maar er zitten nog zoveel goede mensen daar, dus uiteindelijk gaat het goedkomen. Het liefst zo snel mogelijk."