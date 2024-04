Verwacht op het EK geen tiki-taka met Koeman, die niets heeft met DNA

Zijn ervaringen als speler bij het gouden EK van 1988 en het totaal mislukte WK van 1990 vormen daarbij het uitgangspunt.

In het kort: in 1988 wisten alle spelers precies waar ze aan toe waren. Daardoor legden de wisselspelers zich wat makkelijker neer bij hun reserverol en bleef de sfeer in de groep goed. "Je moet een groep hebben die laat blijken wat ze willen."

Twee jaar later op het WK in Italië was de voorbereiding "dramatisch". "We zaten in Joegoslavië in de regen in een kasteel waar je liever vandaag nog weg wilde dan morgen. En in Italië hadden we een tropenrooster. Om kwart over 8 in de bus, terwijl je nog half aan het slaapwandelen was."

Sfeertje creëren

Dat soort fouten gaat Koeman in 2024 niet maken. "Zo'n voorbereiding, dat wordt bepaald door de staf. Wij maken de keuzes: wanneer gaan we naar Duitsland, hoe lang blijven we daarvoor in Zeist."

"Je probeert een sfeertje te creëren waarin iedereen vol aan de bak gaat. We zijn in Duitsland, dicht bij huis. We zullen gesteund worden door veel supporters. Ik kijk er daardoor wel naar uit."

"Als clubtrainer is de boog een hele lange periode gespannen. Als bondscoach heb je natuurlijk niet dagelijkse trainingen of elke drie dagen een wedstrijd. Je krijgt alle tijd voor de voorbereiding. Het is totaal anders."