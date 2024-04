Israël slaat grote Iraanse aanval af: dit gebeurde er vannacht

De spanning in het Midden-Oosten was de laatste dagen al opgelopen, naar aanleiding van een Israëlisch bombardement op het Iraanse consulaat in Damascus. Iran zegt dat Israël daarmee internationale wetten had geschonden en beriep zich voor deze tegenaanval op zijn zelfverdedigingsrecht.

Zodra duidelijk werd dat een zware aanval ophanden was, bracht Israël de luchtverdediging in de hoogste staat van paraatheid. Het raketschild Iron Dome werd geactiveerd en straaljagers patrouilleerden in de lucht om projectielen neer te schieten. Ook Amerikaanse en Britse bondgenoten die gestationeerd zijn in de regio werkten mee aan de bescherming van het luchtruim.

Boven Jeruzalem waren meerdere explosies. Ook ging op meerdere plekken in het land het luchtalarm af. Inwoners van met name het zuiden en noorden van het land werd geadviseerd in de buurt van een schuilkelder te blijven.

Het uitgaanspubliek in Tel Aviv wachtte de aanval gelaten af: