Wekdienst 14/04: V-raad bijeen over Iraanse aanval • Marathon van Rotterdam

Goedemorgen! De VN-Veiligheidsraad komt vanavond bijeen in reactie op de Iraanse aanval op Israël en ook de G7 overlegt over de kwestie. Verder is vandaag de 43ste editie van de marathon van Rotterdam. Ook wordt de Amstel Gold Race verreden.

Eerst het weer: vooral in het noorden schijnt de zon geregeld, in het zuiden zijn er meer wolken en breekt vooral vanmiddag de zon door. Het wordt 12 tot 16 graden bij een vrij stevige westenwind.