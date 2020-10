Bomaanslag op religieuze school in Pakistan: ruim 100 gewonden en 8 doden

In de Pakistaanse stad Peshawar zijn bij een bomaanslag op een religieuze school ten minste acht leerlingen gedood. 136 anderen raakten gewond, onder wie leraren en medewerkers van de school, melden de autoriteiten.

Op de religieuze school zitten ook veel volwassen leerlingen, maar vier van de doden waren kinderen. Een deel van de gewonden is er slecht aan toe. De verwachting van de ziekenhuizen is dan ook dat het aantal doden verder oploopt.

De bom ging af bij een speciale les over de islam in de grootste zaal van het gebouw. Uit het eerste onderzoek van de politie blijkt dat de explosie plaatsvond vlak nadat iemand een rugzak achterliet. Volgens de politie is er ten minste vijf kilo explosieven gebruikt.

Rivaliteit

De aanslag is nog niet opgeëist, zegt correspondent Aletta André. Volgens haar zijn er vermoedens dat de rivaliteit tussen islamitische stromingen mogelijk een rol speelt, maar dat is niet bevestigd.

Veel slachtoffers komen uit Afghanistan. "Maar dat is niet heel gek", zegt André. "Afghanen komen al decennia naar deze regio voor religieus onderwijs: ze spreken er dezelfde taal."

Peshawar is de hoofdstad van de provincie Khyber-Pakhtunkhwa. De provincie ligt in het noordwesten van Pakistan en grenst aan Afghanistan.

De premier van Pakistan, Imran Khan, zegt op Twitter dat hij getroffen is en meeleeft met de families van de slachtoffers: