Lazio wint opnieuw na achterstand en blijft in Italiaanse titelrace

Lazio heeft een moeizame 2-1 overwinning geboekt op Torino. Nadat de ploeg uit Rome afgelopen weekend al een achterstand had moeten goedmaken tegen Fiorentina (2-1), kreeg het ook in Turijn (de stad van concurrent Juventus) snel een tegendoelpunt te verwerken.

Scheidsrechter Davide Massa wees al in de vijfde minuut naar de stip, nadat een uithaal van Nicolas N'Koulou tegen de arm was gekomen van Ciro Immobile. Torino-aanvaller Andrea Belotti stuurde vanaf elf meter Lazio-doelman Thomas Strakosha de verkeerde kant op en scoorde voor de derde wedstrijd op rij.

Lazio zette in het vervolg van de eerst helft Torino wel onder druk, maar de gelijkmaker bleef uit. De grootste kans aan de kant van de nummer twee van de Serie A was voor Immobile. De aanvaller liep zichzelf goed vrij, maar zijn inzet vloog over het doel.