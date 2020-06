Koploper Juventus houdt achtervolger Lazio op vier punten

Scheidsrechter Davide Massa wees al in de vijfde minuut van de wedstrijd naar de stip en Andrea Belotti faalde niet vanaf elf meter. Snel in de tweede helft kwam Lazio op gelijke hoogte. Luis Alberto stuurde Ciro Immobile de diepte in en die schoof de bal in de lange hoek.

Een mooie actie van invaller Jordan Lukaku leidde de 2-1 voor Lazio in. Hij passeerde zijn man, gaf voor en zag Parolo met een van richting veranderd schot scoren.