Crisis bij Boeing, maar vrees niet: 'vliegen is en blijft superveilig'

Dat er vaak incidenten zijn bij Boeing, heeft simpelweg te maken met het feit dat er heel veel Boeings rondvliegen. Melkert vergelijkt het met de Volkswagen Kever. "Met die auto's gebeurden in de jaren 60 veel ongelukken. Ze zijn levensgevaarlijk, was al snel het verhaal. Later bleek de verklaring anders: ze werden in die jaren heel veel verkocht en waren in absoluut aantal dus betrokken bij veel ongelukken."

Ook heeft Boeing soms botte pech. Zo botste een piloot in Bolivia vorige maand op een roedel honden die over de startbaan rende. "Dat had net zo goed Airbus kunnen gebeuren."

Verziekte cultuur op de werkvloer

Toch is er spanning op de Boeing-werkvloer: de beurskoers keldert, luchtvaartautoriteit FAA verscherpt het toezicht en productieprocessen liggen stil op last van die FAA.

Er zijn problemen bij de bouw van nieuwe toestellen, de 787 Dreamliner en de 777. Monteurs zouden allerlei handigheidjes bedenken om onderdelen sneller aan elkaar te bevestigen. "Ik heb mensen letterlijk zien springen op de vliegtuigonderdelen om ervoor te zorgen dat ze zouden passen", zei ingenieur en klokkenluider Sam Salehpour deze week.

Vooralsnog is er geen bewijs voor die bewering, al zegt het volgens Melkert veel dat Salehpour eerst aanklopte bij de directie van Boeing en daar geen gehoor kreeg. Monteurs die procedures onvoldoende volgen, is nog tot daaraan toe; een cultuur van fouten verzwijgen, is misschien nog wel erger.

"De baas bij wie je zulke fouten moet melden, gaat later ook over je eventuele salarisverhoging. Dus zwijgen medewerkers."

Sector in de verdrukking

Waarom zouden Boeing-monteurs zo onzorgvuldig te werk gaan? De werkdruk in de luchtvaartsector is hoog als gevolg van personeelstekorten. Bovendien is er veel vraag naar nieuwe toestellen - na corona trekt de markt weer aan - maar vliegtuigbouwers kunnen onvoldoende leveren.

Dat heeft gevolgen voor maatschappijen zoals Ryanair, dat voor 90 procent met Boeing-toestellen vliegt. De vakantiemaatschappij moet waarschijnlijk zelfs vluchten schrappen. Gevolg is dat de tickets duurder worden.