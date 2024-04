Dader steekpartij Australië had psychische problemen

De Australische man die gisteren zes mensen doodstak in een winkelcentrum had psychische problemen. De man leed aan schizofrenie en was een bekende van de politie, meldt een woordvoerder. Terrorisme wordt uitgesloten.

De 40-jarige man was recent van Brisbane naar Sydney verhuisd. Hij stak gistermiddag in op het publiek in een winkelcentrum bij het bekende Bondi Beach.

Zes personen overleefden dat niet, vijf vrouwen en een man. Een van de slachtoffers is een 38-jarige moeder die haar zwaargewonde baby probeerde te redden door die handen van voorbijgangers te drukken. Het kind is opgenomen in het ziekenhuis.

Naast de baby raakten nog zestien anderen gewond. Twaalf van hen waren er zo slecht aan toe dat ze in het ziekenhuis behandeld moesten worden.

'Had veel erger kunnen zijn'

De dader werd in het winkelcentrum doodgeschoten door een politieagent. "Ze heeft enorme moed laten zien", prees de politiecommissaris de agent. "Het was een vreselijke situatie, maar het had nog veel erger kunnen aflopen."

De politie gaat onderzoeken hoe de man ondanks de strenge wapenwetten in Australië aan een groot jachtmes is gekomen. Ook worden verhalen onderzocht dat hij eerder vrouwen heeft lastiggevallen.

Bij het winkelcentrum zijn inmiddels bloemen neergelegd voor de slachtoffers. Het complex geldt nog steeds als een plaats delict en zal voorlopig nog niet opengaan.