Grote Iraanse luchtaanval op Israël: 'Poging luchtafweersystemen te overweldigen'

Want ook al hebben de Israëlische luchtafweersystemen als Iron Dome en Arrow een goede reputatie, bij meerdere salvo's van reeksen drones en ballistische raketten verwacht Osinga problemen voor de Israëlische verdediging.

Drones, kruisraketten en ballistische raketten vliegen op verschillende manieren. Als die voortdurend als een soort zwerm op de luchtafweer afkomen kan het voorkomen dat het systeem noodgedwongen moet kiezen welke projectielen worden onderschept en welke niet.

"Op den duur kan dan ook de munitievoorraad van Israël uitgeput raken. Want het is bekend dat Iran over duizenden drones en raketten beschikt. Een reactie van Israël zou dan kunnen zijn om de luchtmacht in te zetten en doelen in Iran aan te vallen. Daarvoor is de Israëlische luchtmacht capabel genoeg."

Veroordeeld

Wereldwijd is met afkeuring gereageerd op de aanval. Premier Rutte spreekt van een "zeer zorgwekkende situatie". "Nederland veroordeelt de aanvallen van Iran op Israël ten zeerste. Verdere escalatie dient te worden voorkomen."

Het Witte Huis zegt Israël te steunen bij de verdediging tegen de dreiging uit Iran. De Amerikaanse president Biden wordt op de hoogte gehouden over de situatie door zijn nationale veiligheidsteam.

De Britse premier Sunak vreest dat de vlam in de pan zal slaan in het Midden-Oosten en spreekt van een roekeloze daad. "Iran laat weer zien dat het erop uit is om chaos te zaaien in de eigen achtertuin."

Berustend

Uitgaanspubliek in Tel Aviv reageert kort na de bekendmaking van de aanval berustend. Zo blijft een groepje studenten gewoon een verjaardag vieren in een café. "We zijn de afgelopen maanden wel wat gewend. Het is een gewone avond in Tel Aviv."

Een ander valt hem bij. "We gaan door met ons leven. En hier vlakbij zit een schuilkelder, dus we hebben toch niets beters te doen."

Kort na het interview waren er in de lucht boven Jeruzalem de eerste explosies en was in andere delen van het land voor het eerst het luchtalarm te horen.