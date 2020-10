Webwinkels en bezorgers zetten zich schrap voor extra drukke feestdagen

E-commerce feestdagendrukte - ANP / Bewerking NOS

Na een onverwacht druk voorjaar met veel meer bestellingen dan normaal, zetten webwinkels en bezorgers zich nu schrap voor een mogelijk nog drukker feestdagenkwartaal. Rond Black Friday en Sinterklaas is het altijd al druk, maar door het coronavirus wordt het naar verwachting nog drukker. Deze periode is een "ultiem testmoment", zegt Fonq-topman Jeremiah Albinus. Zijn webwinkel is gespecialiseerd in woonartikelen. "Het wordt met name spannend omdat het zo onvoorspelbaar is. We weten niet of er eerder dit jaar bestellingen naar voren zijn gehaald en of het dalende consumentenvertrouwen gaat meespelen."

De sector begint vandaag, onder leiding van branchevereniging Thuiswinkel.org, met de campagne 'Wees Bereid - Bestel op tijd'. Zo'n actie is er elk jaar, maar die is dit jaar des te belangrijker. De branche verwacht, mede als gevolg van het coronavirus, een omzetstijging van 20 procent.

Het belangrijkste testmoment is volgens Thuiswinkel rond het laatste weekend van november. Dat begint op vrijdag met Black Friday en wordt afgesloten met Cyber Monday. De twee verkoopdagen vallen namelijk vlak voor Sinterklaas. Albinus verwacht dat retailers, net als zijn winkel, klanten nee moeten verkopen. "Of de koop moeten ontmoedigen met minder reclames. We gaan sowieso een druk kwartaal in. Als de coronamaatregelen doorzetten, denk ik dat er wel problemen gaan ontstaan." Hij verwacht dat met name de bezorging de bottleneck kan worden. In drie weken opschalen De sector is naar eigen zeggen voorbereid, blijkt uit een rondgang van de NOS. "We moesten dit voorjaar de capaciteit binnen drie weken met 40 procent opschalen ten opzichte van begin maart", zegt directeur operatie Iris van Wees van PostNL. "Dan heb je eigenlijk geen voorbereidingstijd zoals je die rond de feestdagen wel hebt."

De afgelopen maanden zijn gebruikt om wél voorbereid te zijn. "Ik durf te stellen dat de piek die wij aankunnen een stuk hoger ligt dan de piek tijdens de 'intelligente lockdown' dit voorjaar", zegt Van Wees. Om dit te realiseren gaan rond de drukste verkoopmomenten alle distributiecentra open op zondag, worden er meer busjes en vervoerders ingezet en is er veel overleg met de webwinkels. Webwinkels laten eveneens weten klaar te zijn voor wat komen gaat. "We werken op hoofdlijnen met verschillende scenario's", zegt Carolien van Brakel, bij Bol.com verantwoordelijk voor de feestdagenplanning. "We werken zo dat we heel makkelijk op en af kunnen schalen." De webwinkel kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld alleen een bepaald assortiment uit te lichten. Hetzelfde geluid is te horen bij Wehkamp en Coolblue, maar die geven hierover geen details. Mediamarkt zegt rond Black Friday 900 procent meer verkeer te krijgen naar de site dan op een reguliere dag en verwacht dit jaar 20 procent meer verkeer dan bij de editie van 2019. Enorme bult aan bestellingen Vervoerder PostNL heeft als gevolg van de lockdown dit voorjaar de capaciteit behoorlijk moeten opschroeven; in het tweede kwartaal was er sprake van een volumestijging van 25 procent. "Dat was echt een enorme bult", zegt Van Wees. "De grootste storm is daarna gaan liggen, maar dit najaar stappen we wel op een hoger niveau in." De bezorger verwerkt op piekmomenten in het feestdagenkwartaal anderhalf miljoen pakketjes per dag, zulke dagen zijn daarmee ook gevoeliger voor vertragingen van pakketten.

Quarantaineproblemen arbeidsmigranten Op de achtergrond spelen ook quarantaineproblemen met arbeidsmigranten uit Oost-Europa, landen waarvoor code oranje geldt. Volgens de koepel van uitzendbureaus, de ABU, komen rond de feestdagen normaal gesproken 50.000 tot 100.000 extra werkkrachten naar Nederland om de groeiende stroom pakketjes te verwerken. Dit weekend kreeg de ABU nog een tik op de vingers van het kabinet, omdat de quarantaineregels onvoldoende nageleefd worden.

Bij Bol.com wordt daarnaast 60 procent van de verkopen afgehandeld door zogeheten partners van de webwinkel. Dat zijn webshops die Bol.com als platform gebruiken om een groter bereik te krijgen. "We sturen hen regelmatig tips over onder meer voorraad en logistiek", zegt Van Brakel. "We merken dat veel partijen het lastig vinden om een goede inschatting te maken over hoe groot de piek is die eraan komt."