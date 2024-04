Sparta beëindigt gelijkspelreeks Almere City met late goal in Flevoland

In de laatste zaterdagwedstrijd van dit eredivisieseizoen schoot de thuisploeg uit de startblokken. Almere-smaakmaker Yoann Cathline had enkele scharen in huis en verraste Sparta-keeper Nick Olij in de 5de minuut met een schot in de korte hoek.

Sparta buigt het nog voor rust om

Daarna nam Sparta het heft in handen en de bezoekers hadden niet veel tijd nodig om terug te komen. Uit een voorzet van Saïd Bakari tikte de Noorse spits Tobias Lauritsen in de 19de minuut de gelijkmaker binnen.

Djevencio van der Kust zette Sparta met zijn eerste eredivisiedoelpunt op voorsprong. Na fraai voorwerk van Koki Saito schoot de linkspoot hoog binnen.