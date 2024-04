Bestuursraad Ajax wil voorgenomen ontslag Kroes terugdraaien

De bestuursraad van Ajax wil dat de raad van commissarissen het voorgenomen ontslag van algemeen directeur Alex Kroes heroverweegt. Dit maakte de bestuursraad vanavond bekend in een brief aan alle leden van de club.

De leden zijn met 73 procent de grootaandeelhouder van de Amsterdamse club en hebben dus veel macht.

"De bestuursraad is zich zeer zeker bewust van de bestuurlijke regels en de complexiteit aangezien Ajax een beursgenoteerde onderneming is", valt te lezen in de brief. "Toch gelooft zij dat een heroverweging mogelijk is welke kan leiden tot een terugkeer van Alex Kroes bij Ajax in welke vorm en onder welke voorwaarden dan ook."

Op dinsdag 2 april maakte Ajax bekend dat de raad van commissarissen had besloten om de kersverse algemeen directeur Alex Kroes per direct te schorsen en voornemens was om de samenwerking permanent te beëindigen.

