Vlaamse FvD niet verkiesbaar in Europees Parlement

De Vlaamse tak van Forum voor Democratie doet niet mee aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. De 5000 handtekeningen die daarvoor nodig zijn werden niet gehaald, meldt de Vlaamse FvD-kandidaat Steven Devos op X.

Devos bedankt in zijn tweet de Vlaamse FvD-kandidaten en iedereen die de ondersteuningsverklaring wel heeft getekend. "Jullie zijn dan ook waarschijnlijk net als wijzelf erg ontgoocheld dat we straks niet op FvD kunnen stemmen in Vlaanderen", schrijft hij.

Oprichting in Genk

De Vlaamse afdeling van Forum voor Democratie werd in januari opgericht in Genk. Volgens FvD is het voor het eerst dat een Nederlandse politieke partij in het buitenland een afdeling heeft opgezet.

Partijleider Baudet verwachtte in Vlaanderen zetels te kunnen halen, zei hij bij de oprichtingsbijeenkomst. Hij is ook de voorzitter van FvD Vlaanderen.

Pro-Russische propaganda

Europarlementariër Marcel de Graaff was lijsttrekker op de FvD-kandidatenlijst voor het Europees Parlement. Zijn naam viel eind vorige maand in verband met een Russische desinformatiecampagne die werd onthuld door de Tsjechische geheime dienst.

De Graaff werd genoemd omdat hij regelmatig interviews heeft gegeven aan nieuwssite Voice of Europe, die al jaren pro-Russische propaganda verspreidt. Maar er is geen bewijs dat FvD zich laat beïnvloeden of betalen door Moskou en partijleider Baudet spreekt dat ook uitdrukkelijk tegen.