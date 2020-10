Lammers op z'n plek in Bergamo: 'Ik schrok wel even van die 13-0'

Ja, ook in Bergamo hebben ze gehoord van de 13-0 overwinning van Ajax op VVV-Venlo. "Ik schrok wel even toen ik dat hoorde", vertelt Sam Lammers vanuit de Noord-Italiaanse stad.

"Het is natuurlijk een hele omschakeling om naar Italië te gaan. Maar het is een heel mooie club en een heel mooie stad. Ik heb het er erg naar mijn zin. Ik heb de stad al aardig goed kunnen verkennen, maar vanwege corona wil de club dat je het liefst meteen naar huis gaat. Daar probeer ik mij aan te houden."

Ook het communiceren met trainer Gian Piero Gasperini is om die reden lastig. "Maar dan is Marten de Roon vaak aanwezig als tolk. Die helpt dan een beetje met wat de coach van mij wil. Gasperini heeft een heel duidelijke visie en spelbeeld. Alle spelers weten precies wat hij van ze verwacht."

Lammers kwam tot nu toe in alle vijf de competitiewedstrijden in actie namens Atlanta. Afgelopen weekend in het verloren duel met Sampdoria (1-3) stond hij voor het eerst in de basis.

"Dat was een mooie beloning. Al was het resultaat wel minder. Of ik tegen Ajax ook in de basis sta? Deze trainer maakt pas op de dag van de wedstrijd de beslissing. Het is niet zo dat als je een hesje ziet, je het meteen al weet. Dus het is even afwachten. We hebben een goede ploeg."