Oranje-zaalvoetballers houden zicht op WK na laat gelijkspel tegen Finland

Oranje had in de eerste helft een licht overwicht en kreeg een paar flinke kansen waarbij Ayoub Boukhari de gevaarlijkste man was.

De jongere broer van voormalig prof Nourdin Boukhari was met een paar individuele acties en fraaie schoten dicht bij een doelpunt, maar ook Said Bouzambou had de 1-0 op de voeten. Zijn inzet werd net aan verdedigd.

Toch waren het de Finnen die na een vlotte aanval de score wisten te openen. Jaakko Alasuutari kon vier minuten voor rust simpel binnenwerken.