AZ wint na indrukwekkende comeback ondanks werelddoelpunt RKC

Er was AZ veel aan gelegen om weer eens te winnen, nadat de vorige twee eredivisieduels met ruime cijfers verloren gingen (5-0 tegen Heracles Almelo en 5-1 tegen PSV). De Alkmaarders werden daarbij gesteund door een uitverkocht AFAS stadion, waar het publiek goedgehumeurd van het avondzonnetje genoot.

De opvallendste speler aan de aftrap was de 19-jarige Dave Kwakman, een van de parels uit de AZ-opleiding, die zijn basisdebuut mocht maken in de eredivisie. Hij speelde op de plek van Jordy Clasie, die geblesseerd was afgehaakt in de warming-up.

Snelle voorsprong en wondergoal RKC

Het goede humeur van het Alkmaarse publiek werd direct op de proef gesteld. Binnen drie minuten belandde een voorzet van RKC'er Mats Seuntjens in het strafschopgebied van AZ, waar Reuven Niemeijer en David Min stonden. Die laatste kon de bal oppikken en de verrassende 0-1 maken.

AZ liet zich er niet door uit het veld slaan en bleef geduldig de aanval zoeken. Topscorer Vangelis Pavlidis raakte de paal en even later was ook Dani de Wit dichtbij. RKC-keeper Etienne Vaessen bracht verschillende keren redding op schoten van de aanvalslustige Alkmaarders.

Alle goede intenties ten spijt, kreeg AZ vlak voor rust een nieuwe klap te verwerken toen Min een werkelijk geweldige goal maakte. Hij veroverde de bal op de middellijn en nog vanuit de middencirkel streepte hij de bal over keeper Ryan het doel in voor de 0-2.

Het doelpunt was een mooie kopie van zijn teamgenoot Michiel Kramer een jaar geleden tegen Go Ahead Eagles.