PSV heeft geen kind aan Vitesse en nadert titel, maar 'druk is er niet af'

De tweede helft had meer weg van een oefenwedstrijd Tegen Johan Bakayoko is de laatste tijd weinig kruid gewassen en de Belg schoot hard en zuiver raak. De buitenspeler scoorde in elk van zijn laatste vier eredivisiewedstrijden.

Bosz viert nog geen feest: 'Druk is er niet af'

De Jong maakte in de 67ste minuut met een kopbal uit een corner de 5-0. Met zijn 26ste goal van het seizoen werd de aanvoerder niet alleen alleen topscorer van de eredivisie. Met 175 eredivisiegoals in totaal kwam hij ook naast Sjaak Swart op de 8ste plaats van de topscorerslijst aller tijden.

Invaller Hirving Lozano raakte nog de paal en maakte in blessuretijd de 6-0. De Mexicaan scoorde op aangeven van invaller Tygo Land. De Eindhovense fans zongen na dit slotakkoord vrolijk verder over de aanstaande landstitel.

Bosz viert nog geen feest. "De druk is er niet af, al leek dat wel zo in de eerste 25 minuten", zei de coach. "Dat was niet de bedoeling. We hebben volle concentratie nodig. Gelukkig lieten we dat daarna wel zien en gingen we in de tweede helft op jacht naar meer goals."