Korfballers PKC slaan comeback DVO af in Ahoy en pakken twaalfde landstitel

De korfballers van PKC hebben voor de twaalfde keer de landstitel veroverd. De ploeg uit Papendrecht won net als vorig jaar de finale van DVO, dat zich in de tweede helft wel liet zien door laat in de wedstrijd nog op voorsprong te komen. Het werd uiteindelijk 23-21.

Ook in de reguliere zaalcompetitie was PKC al de sterkste. Van de achttien wedstrijden werden er vijftien gewonnen. In de halve finale, die bestond uit een best-of-three-serie, werd in twee duels afgerekend met Koog Zaandijk.

DVO eindigde het seizoen als derde, en won in de halve finale van nummer twee LDODK, eveneens in twee wedstrijden.

In de eerste helft noteerde DVO de eerste treffer, daarna pakte PKC het initiatief. De ploeg uit Papendrecht bereikte een voorsprong van 7-3, maar daarna knokte DVO zich terug. De ruststand was 10-8 voor PKC.

Comeback DVO

In de tweede helft kwam DVO steeds beter in de wedstrijd. Met nog een kwartier te spelen stond het 15-15, waarna de ploeg even later met drie treffers verschil op voorsprong kwam.

Met nog zeven minuten te gaan stond het echter weer gelijk. Bij een stand van 21-21 zorgde de treffer van Arjen van Houwelingen de beslissing. Na nog een treffer van Van Houwelingen was de titel binnen voor PKC. Een heuse pitch invasion door de fans van PKC volgde na afloop van de finale.