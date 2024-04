Joost Klein niet van plan songfestival te skippen na oproep

Joost Klein is niet van plan om het Eurovisie Songfestival in Malmö volgende maand te skippen. Een aantal acteurs, artiesten en schrijvers riep hem gisteren in een open brief op om niet naar het muziekevenement te gaan vanwege de deelname van Israël.

Klein zegt dat hij hun "pijn" hoort. "Helaas is het een te groot dilemma om denk ik op een kleine harlekijn als ik af te schuiven", zegt hij tegen aanwezige pers, voorafgaand aan Eurovision in Concert in AFAS Live in Amsterdam, waar vandaag een aantal acts optreden die aan het songfestival meedoen. "Als ik een wereldleider was, zou ik allang wat hebben gedaan, hoop ik."

In de brief staat onder meer: "Terwijl de voorbereidingen van het Eurovisiefestival in volle gang zijn, voert één van de deelnemende landen, Israël, een genocide uit op 2,3 miljoen Palestijnen, al 16 jaar opgesloten in Gaza, hongert hen moedwillig uit en houdt alle grenzen voor hen gesloten."

De briefschrijvers verwijzen ook naar een citaat in het nummer van Klein: "Het is een wereld zonder grenzen". "De utopie van je vader bestaat niet voor Palestijnen", zeggen ze daarop. Klein zegt dat hij het "jammer" vindt dat zijn vader erbij wordt gehaald.

"Ik denk dat de brief niet aan mij gericht had moeten zijn":