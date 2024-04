EK-brons voor badmintonsters Jille en Seinen na nederlaag in halve finales

De Nederlandse badmintonsters Debora Jille en Cheryl Seinen moeten genoegen nemen met een bronzen medaille bij de EK badminton. Het duo werd uitgeschakeld in de halve finales van het toernooi n het Duitse Saarbrücken.

Jille en Seinen werden kansloos gelaten door het Franse koppel Anne Tran/Margot Lambert en verloren met 15-21, 12-21.

In de eerste set kon het als vierde geplaatste Nederlandse duo nog goed meekomen met het als tweede geplaatste Franse koppel, maar na de 15-15 tussenstand gingen de laatste zes punten verloren. In de tweede set was de pijp leeg en werd het een walk-over.

De badmintonsters waren al zeker van de bronzen medaille op het EK, die aan alle verliezend halvefinalisten wordt uitgereikt. Gisteren kregen de Nederlanders Robin Tabeling en Selena Piek die al na het verliezen van de halve finale in de categorie gemengd dubbel.

Geen Olympische Spelen

Al voor het EK was duidelijk dat Jille en Seinen de Olympische Spelen in Parijs niet zouden gaan halen. Ze konden zelfs met EK-winst niet genoeg punten verdienen om in de top zestien van de wereldranglijst te komen, waarmee deelname aan de Spelen gegarandeerd is.

Het gemengde duo Tabeling/Piek heeft zich deze week op het EK wel verzekerd van deelname aan Parijs 2024. Voor hen was het bereiken van de halve finales genoeg om de benodigde punten te verzamelen.