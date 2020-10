Rob Jetten (D66) besmet met coronavirus • Frankrijk wacht 'lastige besluiten'

De coronapandemie verergert de demografische problemen in Japan. In het land met de oudste bevolking ter wereld is het aantal zwangerschappen van april tot en met juni met ruim 11 procent gedaald in vergelijking met een jaar eerder. Het aantal huwelijken nam met bijna 37 procent af. Dat is een relevant percentage, omdat de meeste Japanners kinderen krijgen als ze getrouwd zijn.

Tetsushi Sakamoto, die in het Japanse kabinet demografie in zijn portefeuille heeft, denkt dat de pandemie mensen huiverig maakt om een gezin te stichten. De Japanse vereniging voor kindergeneeskunde zegt tegen persbureau Reuters dat de pandemie de dalende trend van het aantal geboorten met tien jaar kan versnellen.

Naar verwachting is meer dan een derde van de Japanse bevolking in 2050 65 jaar of ouder. Vorig jaar werden er bijna 6 procent minder baby's geboren dan in 2018 en noteerde het land het laagste aantal geboortes sinds 1899. Voormalig premier Abe sprak toen van een "nationale crisis".