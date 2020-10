'Besmet zorgpersoneel moet soms doorwerken' • Vraag naar Zwitserse chocolade ingestort

Zorgmedewerkers die positief zijn getest op het coronavirus, maar die weinig of milde klachten hebben, moeten soms toch doorwerken. Dat gebeurt in België, maar ook in Nederland, zegt de vakbond FNV Zorg & Welzijn.

"Ik hoor deze geluiden niet alleen in de ziekenhuizen, maar in de hele zorg, ook bij de wijkverpleging en in verpleeghuizen", zegt bestuurder Elise Merlijn van de bond in het NOS Radio 1 Journaal.

"Als je dan weet dat zij aan het werk moeten met de meest kwetsbare patiënten; dat is gewoon te bizar voor woorden." Het gebeurt omdat de nood hoog is, zegt Merlijn. "Er is een enorm personeelstekort, een hoog ziekteverzuim, terwijl de zorgvraag juist toeneemt. De druk om de roosters rond te krijgen, is gewoon hoog."

FNV: ook in Nederland besmette zorgmedewerkers toch aan het werk