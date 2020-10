Aantal sterfgevallen sterk gestegen • Om 19.00 uur persmoment Rutte en De Jonge

De verruiming van de steunmaatregelen voor ondernemers in de coronacrisis kan de overheid vele miljarden extra kosten. "Voor de goede orde: we kunnen dit betalen", benadrukte minister Hoekstra (Financiën) met zijn collega's Koolmees (Werkgelegenheid) en Wiebes (Economische Zaken) in de persconferentie over de verruiming. "Maar het gaat over veel geld. Dat moeten we lenen en op een gegeven moment ook weer terugbetalen. Dat kan ook als de economie weer flink gaat groeien", aldus Hoekstra.

Verder zei hij dat de steunmaatregelen "mee zullen ademen" met het versoepelen of aanscherpen van maatregelen. "We komen uit een fase waarin veel minder steun nodig was", legde hij uit. "Maar nu de horecazaken weer moeten sluiten, zullen ondernemers weer vaker bij ons op de stoep staan."

In totaal maakt het kabinet een half miljard euro aan extra steun vrij. Zo wordt de maatregel voor het dekken van de vaste lasten beschikbaar voor alle sectoren. Verder komen er nieuwe regelingen voor de horeca en evenementenbranche. Horecabedrijven die vanwege de coronacrisis zijn gesloten krijgen bijvoorbeeld eenmalig een extra uitkering van gemiddeld 2500 euro. Ook komt er 40 miljoen euro beschikbaar voor theaterproducenten die zonder subsidie draaien.

Kabinet: tegemoetkoming vaste lasten beschikbaar voor alle sectoren