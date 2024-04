Griezmann uitblinker bij 'typische Atlético-zege' op Girona van Blind

De spelers kwamen het veld op onder de klanken van AC/DC's Thunderstruck, en als een donderslag bij heldere hemel viel binnen vier minuten al de openingstreffer van Girona. Een vlijmscherpe voorzet van Yan Couto werd bij de tweede paal binnengelopen door de Oekraïense topschutter Artem Dovbyk, die zijn zeventiende competitietreffer van het seizoen maakte.

Orde op zaken

Nog voor rust stelde Atlético, zonder de geblesseerde Memphis Depay, orde op zaken. De Madrilenen kregen na iets meer dan een half uur een penalty voor een handsbal in het strafschopgebied, die koeltjes werd benut door Griezmann. Het was pas het eerste schot op doel voor de de 'Rojiblancos' in dit duel.

Vlak voor rust viel ook de 2-1, toen Angel Correa raak kopte na een uitstekende voorzet van Álvaro Morata. De 3-1 volgde niet lang na rust. Wederom was het Griezmann die scoorde, ditmaal met een hard schot uit de draai dat via de onderkant van de lat in het doel verdween.

In het restant van de wedstrijd was Girona de betere ploeg. Het viel volop aan en kreeg enkele mogelijkheden, maar wist niet meer door de muur te breken die Atlético had opgetrokken. Zo leed Girona de vijfde uitnederlaag op rij en kan het de landstitel definitief uit het hoofd zetten.