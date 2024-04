Vanavond op tv: Raadsleden stoppen door werkdruk • Spanningen tussen Iran en Israël • Verzet in Myanmar

Spanningen tussen Iran en Israël

De spanningen tussen Iran en Israël lopen verder op. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een schip ingenomen in de Straat van Hormuz, de zeestraat tussen Iran en de Verenigde Arabische Emiraten. En de Verenigde Staten hebben met spoed oorlogsschepen in positie gebracht om Israël en de Amerikaanse troepen in de regio te beschermen. De Amerikaanse president Joe Biden verwacht "een significante aanval" van Iran. Wat is precies de rol van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in het conflict met Iran?

Wat betekent de al langer durende schaduwoorlog tussen beide landen voor de stabiliteit in de regio? Bekijk het in deze video: