Kluivert doet Ten Hag's United pijn, Van de Ven ongelukkig bij Tottenham

Na ruim een uur schoot Mateo Kovacic fraai raak vanaf de rand van het strafschopgebied voor zijn eerste Premier League-treffer van het seizoen, daarna schoot Haaland een terecht gegeven penalty binnen.

Het was Ross Barkley die de eer nog redde voor Luton door een prima goal te maken, maar het slotakkoord was toch weer voor de thuisploeg. Belgisch international Jeremy Doku zette de 4-1 op het bord door een oogverblindende dribbel door het strafschopgebied af te ronden via de paal.

Vlak voor tijd deed Josko Gvardiol er nog een schepje bovenop. De Kroatische verdediger, die midweeks al een fraaie goal maakte in de Champions League, schoot opnieuw snoeihard raak. Daarmee bepaalde hij vlak voor tijd de eindstand op 5-1.

Nederlandse keepers

Oranje-international Mark Flekken deed met zijn Brentford goede zaken in de strijd tegen degradatie. Hij hield zijn doel schoon bij een 2-0 overwinning op hekkensluiter Sheffield United. Daarmee is handhaving binnen handbereik voor 'The Bees.'

Tegelijkertijd moest Bart Verbruggen, concurrent van Flekken bij het Nederlands elftal, wel een tegengoal slikken. Met Brighton and Hove Albion speelde hij met 1-1 gelijk tegen laagvlieger Burnley. Het is duur puntenverlies voor Brighton, dat nog meedoet om Europees voetbal.