Rijkswaterstaat vervangt tuien Galecopperbrug bij Utrecht

Rijkswaterstaat vervangt dit weekeinde de tuien van de Galecopperbrug in Utrecht. Er worden nieuwe, stalen kabels gespannen tussen het wegdek van de A12 en de bovenkant van de hoge draagtorens, de zogenoemde pylonen. De snelweg over de Galecopperbrug richting Arnhem is vandaag en morgen tussen 08.00 uur en 20.00 uur dicht.

"De totale lengte aan kabels die we hier verwerken in de brug zal ongeveer 76 kilometer zijn", zegt Rudy Klunder van Rijkswaterstaat bij RTV Utrecht. "Daarom kost het soms ook even tijd om zo'n unieke operatie in Nederland uit te voeren."

De Galecopperbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal is de op een na drukste brug van Nederland (de Van Brienenoordbrug bij Rotterdam is de drukste). Dagelijks passeren hier 220.000 voertuigen. De brug is met stalen kabels (tuien) aan de draagtorens bevestigd. Maar vooral de tuien aan de zuidkant van de brug hebben zwaar te lijden gehad van het steeds zwaardere (vracht)verkeer.

Ook beginnen ze te roesten, dus ze moeten worden vervangen. Eerst worden er met grote hijskranen nieuwe buizen aangebracht - een soort hulzen waar de dikke stalen kabels doorheen worden geleid. Pas als dat is gebeurd, worden de oude tuien verwijderd.

Veiligheid voor alles

"Het nieuwe systeem bestaat uit kleinere kabels. Zodat we ze, mochten ze niet goed zijn, makkelijker kunnen vervangen", zegt Klunder. Hij wijst erop dat veiligheid voor alles gaat. Er wordt alleen gewerkt bij daglicht dit weekeinde, van 8.00 tot 20.00 uur.

Tijdens de werkzaamheden zijn zowel de hoofdrijbaan als de parallelbaan van de A12 richting Arnhem dicht vanaf knooppunt Oudenrijn. Ook de afslag naar Nieuwegein is van 8.00 tot 20.00 uur afgesloten. Het verkeer richting Den Haag kan wel over de brug. De tuien aan de noordkant zijn de komende jaren nog niet aan vervanging toe, zegt Rijkswaterstaat.