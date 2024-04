Nederlander die twee 9/11-kapers vliegles gaf overleden

Rudi Dekkers, de Nederlander die vliegles had gegeven aan twee 9/11-kapers, is op 67-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt documentairemaker Alessio Cuomo tegenover de NOS, na berichtgeving van De Telegraaf.

Cuomo maakte in 2021 een documentaire over het leven van Dekkers. Dekkers overleed afgelopen week op de Filipijnen aan hartfalen. Hij worstelde al jaren met zijn gezondheid.

Dekkers werd geboren in Apeldoorn, maar trok op jonge leeftijd naar de Amsterdamse Jordaan. Daar werd hij gevormd; hij groeide straatarm op in de toen vervallen wijk, en leerde op straat dat hij alles moest aangrijpen om geld te verdienen.

Vliegschool in Florida

Die instelling leverde hem een op z'n zachtst gezegd bewogen leven op. Hij verdiende een fortuin als handelaar in computeronderdelen. Met dat geld trok Dekkers naar de VS om zijn Amerikaanse droom te verwezenlijken. Hij haalde een vliegbrevet en runde twee vliegscholen in Florida, in de kustplaats Venice.

Als eigenaar van die vliegscholen nam hij in de zomer van 2001 twee cursisten - Mohamed Atta en Marwan al-Shehhi - aan. Zij vlogen een paar maanden later, op 11 september 2001, twee gekaapte passagiersvliegtuigen in de World Trade Center-torens.

"Ze kwamen met geld, dus hij zag geen enkele reden om ze niet aan te nemen", zei documentairemaker Cuomo in 2021 hierover tegen de NOS. De twee terroristen waren enkel geïnteresseerd in opstijgen en sturen, en niet in landen. Cuomo: "Rudi zocht daar verder niets achter. Toen dacht niemand eraan dat een vliegtuig gebruikt zou worden als wapen."

Na de aanslagen op 11 september, waarbij 2977 mensen om het leven kwamen op drie verschillende plekken in de VS, had de FBI de vliegschool van Dekkers al vroeg in het vizier. In de nacht na de aanslagen volgde een inval. Rond 05.00 uur kreeg hij het verzoek alle informatie over Atta en Al-Shehhi te overhandigen.

Dekkers werd daarna wereldnieuws. Hij schoof onder meer aan bij talkshows, zoals bij Larry King, en moest ook verschijnen bij een hoorzitting in 2002 in het Huis van Afgevaardigden. Maar alle publiciteit als de man die de kapers vliegles had gegeven, kostte hem onder meer zijn vliegscholen.