Nieuwe noodopvang voor water in Coevorden

Ten oosten van Coevorden is tussen een kanaal en een woonwijk een enorme waterberging in gebruik genomen. Bij hoogwater kan daar maximaal 430.000 kubieke meter water worden opgevangen. Zo wordt voorkomen dat de woonwijk of de stad zelf onder water loopt.

"Het werkt allemaal volautomatisch", zegt Remco Wolters van Waterschap Vechtstromen bij RTV Drenthe. "Zodra het waterpeil in het kanaal boven de 10 meter 30 komt, vloeit het water via betonnen wanden naar de berging."

De klimaatverandering noopt waterschappen overal in Nederland tot het aanleg van waterbergingen. Het regent niet alleen meer, maar ook harder. In korte tijd valt dan bijzonder veel water dat overlast kan veroorzaken.

De 'wake-upcall' in Coevorden kwam in 1998, toen delen van de Drentse stad door hoogwater bijna overstroomden, aldus Wolters. "Toen zijn de eerste ideeën voor deze waterberging ontstaan. In 2010 zijn we met concrete plannen gestart en vanaf 2019 met de daadwerkelijke aanleg begonnen. En nu is 'ie klaar."

Overstortconstructie

In het gebied ruwweg tussen het Stieltjeskanaal en de nieuwbouwwijk Ossehaar zijn dijken verplaatst of aangelegd. Ook is een zogeheten 'overstortconstructie' gebouwd waarmee het water in geval van nood naar de waterberging wordt geleid. Zo wordt de druk op het kanaal ontlast.

Het gebied dat onder water kan komen te staan, is als laaggelegen agrarisch terrein in gebruik. Er staat één woning, op een iets hoger gelegen punt. Wolters: "Mocht het zover komen dat we de berging vol moeten laten lopen, dan blijven de bewoners van dat huis droog. Bovendien hebben we de toegangsweg naar deze boerderij verhoogd, dus die blijft bereikbaar."

Veel scheelde het niet

"Laten we hopen dat het nog lang duurt voordat de berging ook daadwerkelijk nodig is", zegt wethouder Jeroen Huizing van Coevorden, terwijl hij op een bootje de waterberging in gebruik neemt.

Statistieken zeggen dat het in het gebied rond Coevorden gemiddeld 1 keer in de 75 tot 100 jaar sprake kan zijn van hoogwater. Toch werd het eind vorig jaar opnieuw spannend, nog geen 25 jaar na de vorige keer dat de stad dreigde onder te lopen. Wolters van het waterschap: "Afgelopen kerst spande het er nog even om, toen er sprake was van hoogwater. Het waterpeil in het kanaal bleef toen staan op 9 meter 90, dus veel scheelde het niet."