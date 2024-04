Als coach van Nageeye is Delahaije vooral lui: 'Ik stel alleen vragen'

Het is die instelling die hem gewild maakt onder topsporters. Naast Nageeye behoort ook Nienke Brinkman, voormalig houdster van het Nederlands record op de marathon, tot zijn pupillen.

Het is geen toeval dat beide atleten te boek staan als vrije geesten. De energie die hij met het tweetal voelt, is de sleutel tot een vruchtbare samenwerking. In het geval van Nageeye is de opdracht simpel. "Die jongen moet gewoon iets meer dan twee uur hetzelfde tempo lopen en als de situatie daarom vraagt een keer versnellen. Dat is alles."

'Luie coach'

Als hij eerlijk is? "Ik ben eigenlijk een luie coach. Een sporter moet het werk doen. Als ik een gesprek heb met een van mijn atleten, stel ik alleen maar vragen. De oplossing van een probleem ligt namelijk altijd in handen van degene die de prestatie moet leveren. Die voelt zijn of haar lichaam het beste. Ik geef hooguit een zetje in de goede richting."

"Met alleen trainingsschema's schrijven maak ik het verschil niet. Dat maak ik met mijn persoonlijke benadering. Door iemand het gevoel te geven dat hij of zij tot iets heel bijzonders in staat is. Ik ben maar voor dertig procent trainer. De overige zeventig procent ben ik coach."