Schoolboekenleverancier Iddink gehackt, mogelijk klantengegevens gelekt

Iddink, een organisatie die schoolboeken en digitaal lesmateriaal verkoopt, is getroffen door een aanval met gijzelsoftware. Dat heeft de organisatie zelf bekendgemaakt.

Door de aanval is mogelijk een groot aantal gegevens gestolen van klanten van Iddink. Het gaat hierbij om persoonlijke informatie zoals namen, e-mailadressen en bankgegevens van leerlingen, ouders en scholen die ooit iets besteld hebben bij Iddink.

Door de aanval heeft Iddink geen toegang meer tot de eigen systemen. Het door klanten gekochte lesmateriaal is wel gewoon beschikbaar, net als het leerlingvolgsysteem Magister, dat onderdeel is van Iddink.

Klanten op de hoogte

Klanten van Iddink zijn op de hoogte gebracht van de aanval. Ook heeft het bedrijf de politie ingeschakeld en de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte gesteld. Onderzocht wordt hoe groot het datalek is.

Volgens Iddink zit de criminele cybergroep Cactus achter de aanval. Het bedrijf laat weten geen contact te hebben gezocht met Cactus en ook niet bereid te zijn om losgeld te betalen.

Iddink is een van de grootste leveranciers van schoolboeken en digitaal lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs in Nederland. Naar eigen zeggen verkoopt en verhuurt het boeken en lesmateriaal aan ruim 300.000 leerlingen en 300 scholen in Nederland.