Opnieuw ontsnapte wasbeer in Leeuwarden terug

Van de elf eerder ontsnapte wasberen bij dierentuin AquaZoo in Leeuwarden is er vannacht opnieuw eentje gevangen.

Het dier zat in een vangkooi in het natuurgebied tegenover AquaZoo. Hier zijn eerder ook al dieren teruggevonden. In totaal zijn er nu zes wasberen terug op het honk, vijf worden nog vermist, meldt Omrop Fryslân.

Een paar weken geleden, op 25 maart, werd een groep van twaalf wasberen naar AquaZoo gebracht en daar in een klein, afgesloten gedeelte geplaatst om te wennen aan hun gloednieuwe verblijf. Dat ging niet lang goed: elf van de twaalf dieren ontsnapten tijdens hun eerste nacht.

Medewerkers van de dierentuin wisten al snel een paar van de ontsnapte dieren te achterhalen, maar negen wasberen konden hun verblijf buitenshuis verlengen. Toch keert nu het ene na het andere dier terug. Eerder deze week zat er ook al een wasbeer in de vangkooi in natuurgebied De Groene Ster naast de dierentuin.

Vuilniszakken

Wasberen zijn niet gevaarlijk voor de mens, maar kunnen op hun strooptochten naar voedsel wel overlast veroorzaken: ze trekken vuilniszakken open en klimmen in kliko's. Bovendien is de wasbeer een invasieve exoot: hij komt van origine niet in Nederland voor. Om die reden zijn de ongeveer honderd wasberen die in Limburg in het wild leefden in 2019 allemaal gevangen. Stichting AAP ving ze op en verspreidt ze nu over verschillende dierentuinen. Op 25 maart werd een groep van twaalf wasberen naar Leeuwarden toegebracht.