Russisch Africa Corps, de voormalige Wagner-groep, timmert aan de weg in West-Afrika

De kans dat het Africa Corps daadwerkelijk kan bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid en de strijd tegen terreur in landen als Mali, Burkina Faso en Niger is klein. De Wagner-groep bestond op het hoogtepunt uit zo'n 5000 tot 7000 strijders, maar het is niet bekend hoe groot de Russische militaire tak in Afrika op dit moment is. "Ze kunnen het gat dat er is achtergelaten door westerse troepen niet zomaar dichten", zegt De Bruijne.

Maar volgens hem draait het voor Rusland vooral om invloed en geopolitieke verhoudingen: "Er waait een pro-Russische en antiwesterse wind in West-Afrika. Het is denkbaar dat Rusland in de toekomst met landen als Tsjaad of zelfs Senegal of Benin aan tafel zit."

Minde is het daarmee eens. "Rusland wil laten zien dat het vrienden heeft op het continent. Daarmee slaan ze nu weer een slag, dat bewijst de komst van het Africa Corps naar Niger wel."